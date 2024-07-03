Як подати електронну заяву для вступу у виш у 2024 році: інструкція

З початку місяця для абітурієнтів Дніпра настала гаряча пора – стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу до вузів. З їхньою допомогою майбутній студент зможе подивитися не лише конкурсні пропозиції для вступу, а й подати заяву до вишу та побачити на якому місці рейтингу він перебуває і зможе вступити чи ні.

Журналісти dnepr.info дізналися, як подати електронну заяву для вступу.

Вибір вузу

Зайшовши до свого електронного кабінету абітурієнт спочатку має обрати конкурсну пропозицію на вступ. Для цього необхідно натиснути кнопку «Подання заяв». На екрані буде відображено форму вибору конкурсної пропозиції. Абітурієнт має обрати: регіон, навчальний заклад, освітньо-професійний ступінь (молодший бакалавр), форму навчання та спеціальність. Останню можна вибрати за кодом або за назвою. Потім слід натиснути «Пошук».

Вимоги до абітурієнта

Для доступу майбутньому студенту відкриється посилання «Знайдені конкурсні пропозиції». Потрібно буде зробити вибір та натиснути кнопку «Назва пропозиції» – тоді відкриється список вступних іспитів та конкурсні показники. Також можна буде натиснути на «Вимоги» та абітурієнт побачить вимоги до структури та змісту мотиваційних листів, якщо вони необхідні.

Бюджет чи контракт

Після вибору навчального закладу необхідно поставити галочку напроти його назви. Після цього на екрані з’явиться форма для документів. Там одразу потрібно вибрати, куди хоче вступати абітурієнт: на бюджет чи контракт.

Також абітурієнту потрібно вказати, чи отримував він раніше освіту за бюджетні чи контрактні кошти.

Результати НМТ та ЗНО

Далі необхідно завантажити результати тестів або ЗНО. Зробити це можна у розділі «Результати випробувань». Якщо збираєтеся подавати НМТ, необхідно також вибрати три вступні іспити, підтягнувши необхідні дані.

До кожної заяви слід додати мотиваційний лист.

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути «Подати заяву» та «Підтвердити». Якщо все було заповнено правильно, на екрані з’явиться інформація, що заява зареєстрована з ЄДЕБО.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: