Як підігріти воду в акваріумі, коли вдома немає електрики (ЛАЙФГАКИ)

З неочікуваною проблемою під час блекауту зіштовхнулись власники акваріумів. Через те, що вода в «басейні» з рибками прогрівається за допомогою електричної лампи власники підводних «мешканців» не можуть обігріти їхнє «помешкання». Як зробити воду для риб теплішою – розбирались журналісти dnepr.info.

Перше та найпростіше, що можна зробити в такому випадку – це переставити акваріум ближче до батареї. Наскільки близько він повинен стояти – це можна дізнатись тільки методом експериментів та спроб. Але такий спосіб підійде лише тим, у кого є маленькій акваріум, який можна носити в руках.

Ще один метод – покласти зовнішній фільтр у посуд з теплою водою. Таким чином, температура буде змінюватись плавно.

Третій варіант – зробити плаваючу грілку. Для цього знадобиться алюмінієва банка з-під напою чи пива, акваріумний пісок та свічка-таблетка. У банці треба візрізати верх, засипати туди пісок, а зверху поставити і підпалити свічку. Конструкцію треба погрузити у акваріум. Вона буде нагрівати воду дуже повільно. Якщо «басейн» з рибками великий – знадобиться декілька таких конструкцій.

Можна також взяти порожню банку з-під консервів та встановити свічку там. Пласке дно дозволяє легко встановити там “вогник”.

Вона важкіша за алюмінієву, тож можна обійтись без піску.

Зазначимо, що ні в якому разі не можна лити в акваріум гарячу воду – риби сприймуть це дуже негативно.

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