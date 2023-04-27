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  • Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

Сьогодні 17:22
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З 2021 року в Україні трудові книжки із паперових перетворилися на електронні. Поки що в ходу й ті й ті, але паралельно до звичайного обліку стажу він ведеться в «онлайні». Електронна трудова дозволяє в майбутньому нараховувати пенсії в автоматичному режимі, вона не загубиться і при звільненні з роботи не слід чекати, коли її поверне відділ кадрів.

Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

Журналісти dnepr.info вирішили розібраться, як самостійно зробити з паперової трудової книжки електрону та як взяти з неї витяг.

Як завантажити трудову книжку

Завантажити свою трудову книжку можна на порталі послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно увійти до свого особистого кабінету на сайті (авторизуватися можна за допомогою BankID або КЕП).

Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

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Далі слід вибрати «Відомості про трудові відносини». При необхідності потрібно додати про себе необхідну інформацію – що писати інтуїтивно зрозуміло, потім натиснути кнопку «Сканувати копію» і завантажити скан-копії сторінок-файлів.

Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

Документи потрібно підписати електронним підписом та надіслати до Пенсійного фонду. Зрозуміти, що все пройшло дуже легко – через час інформація про те, що ви завантажили трудову книжку на портал і її обробили співробітники фонду, з’явиться в розділі «Мої звернення».

Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

Як отримати витяг з трудової книжки

Для того, щоб отримати витяг з електронної трудової книжки, потрібно увійти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та вибрати розділ «Електронна трудова книжка». Для отримання інформації потрібно вибрати пункт «Комунікації з ПФУ» та натиснути «Запит на отримання електронного документа». Далі потрібно додати номер мобільного та вибрати тип звернення, а після – натиснути кнопку «Відправити до ПФУ». Результат з’явиться у розділі «Мої звернення» у форматі PDF.

Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкція

 

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Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як отримати виписку з онлайн-трудової та як зробити книжку електронною: інструкціяРусский

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