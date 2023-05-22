Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкція

В умовах військового стану у Дніпрі та по всій Україні змінилися правила вступу у спадок. Які документи потрібні та чи потрібно звертатися до суду для відкриття спадщини – розбиралися журналісти dnepr.info.

Скільки часу дається на отримання спадщини у 2023 році

У не воєнний час спадкоємець має півроку щоб заявити свої права на спадщину і вступити в неї. Відлік розпочинається з дати смерті людини. Тобто, якщо спадкоємець запізниться хоча б на один день, то йому доведеться в судовому порядку відновлювати своє право на одержання рухомого та нерухомого майна: подавати позов до суду та вказувати причину через яку протягом півроку він не зміг вступити у спадок.

Незнання про існування заповіту, терміни та порядок прийняття спадщини, літній вік – не є поважними причинами для суду. Серед поважних причин – проживання на окупованій території, тимчасова відсутність у країні, хвороба, служба, полон.

В умовах військового стану до цих 6 місяців додається ще 4. Тобто спадкоємець має 10 місяців, щоб вступити в спадок.

Як отримати спадщину у 2023 році

Для цього потрібно піти до нотаріуса з паспортом, ІПН-кодом, свідоцтвом про смерть, заповітом, документами на успадковане майно та паперами, що підтверджують спорідненість із померлим. Прийти можна до будь-якого нотаріуса чи адвоката у Дніпрі чи будь-якому іншому місті України. Дані про спадкодавця знаходяться у спеціальному реєстрі, який може побачити будь-який нотаріус.

Що робити після отримання спадщини

Після прийняття спадщини новий власник має його переоформити. Якщо цього не зробити, то продати, подарувати чи обміняти отримане майно він зможе.

Обов’язкову частину у спадщині, незалежно від змісту заповіту, мають неповнолітні діти померлого, непрацездатний чоловік чи дружина, а також батьки. Вони успадковують половину частини спадщини. Заповідач не може позбавити спадщини тих, хто має право на її обов’язкову частину.

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