Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкція

Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкція

Сьогодні 12:35
просмотров

В умовах військового стану у Дніпрі та по всій Україні змінилися правила вступу у спадок. Які документи потрібні та чи потрібно звертатися до суду для відкриття спадщини – розбиралися журналісти dnepr.info.

Новости Днепра про Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкція

Скільки часу дається на отримання спадщини у 2023 році

У не воєнний час спадкоємець має півроку щоб заявити свої права на спадщину і вступити в неї. Відлік розпочинається з дати смерті людини. Тобто, якщо спадкоємець запізниться хоча б на один день, то йому доведеться в судовому порядку відновлювати своє право на одержання рухомого та нерухомого майна: подавати позов до суду та вказувати причину через яку протягом півроку він не зміг вступити у спадок.

Незнання про існування заповіту, терміни та порядок прийняття спадщини, літній вік – не є поважними причинами для суду. Серед поважних причин – проживання на окупованій території, тимчасова відсутність у країні, хвороба, служба, полон.

В умовах військового стану до цих 6 місяців додається ще 4. Тобто спадкоємець має 10 місяців, щоб вступити в спадок.

Як отримати спадщину у 2023 році

Для цього потрібно піти до нотаріуса з паспортом, ІПН-кодом, свідоцтвом про смерть, заповітом, документами на успадковане майно та паперами, що підтверджують спорідненість із померлим. Прийти можна до будь-якого нотаріуса чи адвоката у Дніпрі чи будь-якому іншому місті України. Дані про спадкодавця знаходяться у спеціальному реєстрі, який може побачити будь-який нотаріус.

Що робити після отримання спадщини

Після прийняття спадщини новий власник має його переоформити. Якщо цього не зробити, то продати, подарувати чи обміняти отримане майно він зможе.

Обов’язкову частину у спадщині, незалежно від змісту заповіту, мають неповнолітні діти померлого, непрацездатний чоловік чи дружина, а також батьки. Вони успадковують половину частини спадщини. Заповідач не може позбавити спадщини тих, хто має право на її обов’язкову частину.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як отримати спадщину в умовах військового стану у 2023 році у Дніпрі: інструкціяРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Біля трамвайних колій дірки, а бруківки нема: коли у Дніпрі відремонтують Європейську площу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Біля трамвайних колій дірки, а бруківки нема: коли у Дніпрі відремонтують Європейську площу

    У Дніпрі ремонтуватимуть Європейську площу.

    Сили оборони пояснили мету нічного масованого удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    Сили оборони пояснили мету нічного масованого удару по Дніпру

    Військові припускають, що атаки можуть продовжитися.

    “Такого обстрілу не було за всю війну”: мер Дніпра про нічну атаку на місто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:58
    “Такого обстрілу не було за всю війну”: мер Дніпра про нічну атаку на місто

    Така потужна атака сталася вперше з початку повномасштабної війни.

    У ПК “Схід” розповіли, чим саме вороги атакували Дніпро та область вночі 22 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    У ПК “Схід” розповіли, чим саме вороги атакували Дніпро та область вночі 22 травня

    Такої атаки на місто ще не було.

    Наверх