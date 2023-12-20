Як оформити допомогу на дитину від держави через «Дію»: інструкція

У Дніпрі одинока мати або одинокий батько мають право на отримання грошової допомоги на дитину. Кошти виплачуються з державного бюджету, а сума залежить від віку дитини, доходу сім'ї та розраховується індивідуально. Отримати допомогу можна не виходячи з дому, через портал «Дія».

Розмір виплати

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики України, розмір соціальної виплати дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини певного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу, але при цьому максимальна сума виплат може становити для дітей до 6 років – 2272 грн, від 6 до 18 років -2 833 грн, студенти до 23 років отримують 2684 грн.

Хто може отримати допомогу

Допомогу на дитину може отримати одинока мати, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька. Також на допомогу можуть претендувати самотні усиновлювачі. Крім цього, виплатять допомогу і тим вдовам чи вдівцям, які розлучилися зі своєю другою половинкою і при цьому мати дитини не отримує пенсії по втраті годувальника. Але при цьому одинока мати має право на виплати на дитину за умови, що дитина не була усиновлена її новим чоловіком. Якщо мати дитини живе у цивільному шлюбі вона не має права на виплати від держави.

Як отримати допомогу

Отримати соціальну допомогу можна звернувшись до органів соцзахисту чи ЦНАП, або через портал «Дія». До заяви про призначення допомоги одержувачу необхідно буде додати декларацію про доходи та майновий стан сім’ї, витяг з держреєстру РАЦСу про народження дитини, де міститься інформація про батька. Знадобиться також копія свідоцтва про народження дитини та копію свідоцтва про смерть колишньої половинки, а також довідку про те, що дитина отримує або не отримує інші державні виплати. Для усиновлювачів потрібно рішення про усиновлення.

Як оформити допомогу через «Дію»

Щоб подати заявку на отримання матеріальної допомоги на дитину через портал «Дія», необхідно авторизуватися на сайті, вибрати необхідну графу з переліку. У ній слід зазначити підстави для отримання допомоги, спосіб її отримання та дані дитини. Також необхідно вказати дані про доходи та майно сім’ї та підписати заяву електронним підписом, після чого – відправити до обраного органу соціального захисту населення. Статус розгляду заяви буде відображено в особистому кабінеті. Повідомлення про те, що документи розглянуті прийде на електронну пошту.

Коли допомогу можуть скасувати

Допомога можуть зазначити, якщо мати або батько був позбавлений батьківських прав, дитина отримує повний державний зміст. Якщо отримувача було позбавлено волі або дитина вийшла заміж до досягнення 18-річного віку. У разі смерті отримувача допомоги.

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