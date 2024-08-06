Як навчатимуться діти в школах Дніпра з 1 вересня: всі деталі

З урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України освітній процес у закладах загальної середньої освіти міста Дніпра у 2024/2025 навчальному році здійснюватиметься в очному режимі, при цьому може застосовуватися дистанційна форма, змінність навчання, повідомили в ГумДепі.
Учні початкових класів навчатимуться зранку, а ось старші діти можуть ходити на заняття у другу зміну. Водночас батьки можуть обрати дистанційну форму навчання.
Звертаємо увагу: як і передбачено Законом «Про освіту», батьки учнів мають право обирати форму навчання для дітей. Тобто, якщо батьки надають перевагу дистанційному навчанню, то у закладі освіти формуватимуться окремі класи з такою формою навчання з нормованою кількістю учнів, – йдеться у повідомленні.
Діти, які нині за кордоном також можуть навчатися або дистанційно, або обрати одну із форм навчання, які передбачені чинним законодавством: екстернат або сімейна.
Міською радою прийнято рішення щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році, яким затверджено план розміщення закладів освіти без укриттів для сумісної організації освітнього процесу, – зазначається у дописі.
Для 12 закладів коштом міського бюджету передбачено підвезення учнів до базового закладу освіти та у зворотному напрямку.
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