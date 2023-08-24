Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі внесені зміни в роботу електротранспорту.
Так, трамваї №15 закінчать свою роботу раніше через ремонт колій. Останні відправлення з кінцевих зупинок: від Залізничного вокзалу о 20:14, від вул. Криворізька о 20:45.
Трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Крім того, продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська (курсуватиме – з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Читайте також:
Сьогодні уночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи.
Придивіться до фото! Можливо, ви бачили цього чоловіка!
У Новомосковську місцева влада пояснила, навіщо замовила тендер на монтаж…
У Кривому Розі чоловік обікрав торговельний центр "МЕТРО" та поцупив…