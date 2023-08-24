Як на День Незалежності у Дніпрі працює громадський транспорт: є зміни

Важлива інформація!

Сьогодні, 24 серпня, у Дніпрі внесені зміни в роботу електротранспорту.

Так, трамваї №15 закінчать свою роботу раніше через ремонт колій. Останні відправлення з кінцевих зупинок: від Залізничного вокзалу о 20:14, від вул. Криворізька о 20:45.

Трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Крім того, продовжить працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська (курсуватиме – з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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