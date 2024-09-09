Як мешканцю Дніпра зробити УЗД безкоштовно: інструкція 2024

У рамках медичної реформи мешканцям Дніпра та України можна пройти ультразвукове дослідження безкоштовно.

Що для цього потрібно – дізнались журналісти dnepr.info.

За допомогою ультразвукового досліджень або просто УЗД можна виявити велику кількість захворювань, побачити ступінь ураження органів, підтвердити чи спростувати наявність хвороби у пацієнта. УЗД призначають тим, кому потрібно обстежити печінку, нирки, жовчний міхур, підшлункову, селезінку, грижі, вагітність, новоутворення або наявність гінекологічних захворювань.

Кому потрібна процедура УЗД

Дослідження допомагає оцінити стан внутрішніх органів, наявність запального процесу, лікар за його допомогою добре бачить порожнини органу, що обстежується. Тому проходження УЗД для точної діагностики захворювання може бути рекомендовано багатьом пацієнтам.

Як робити УЗД безкоштовно

Для проходження процедури УЗД безкоштовно у хворого має бути направлення від сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця. Якщо пацієнт хоче пройти процедуру на власний розсуд, без направлення, то тоді для нього ця послуга буде платна.

Ультра звукове дослідження входить до пакету послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». І в медустановах, які уклали договір із НСЗУ на надання цього пакету послуг, зробити УЗД можна безкоштовно.

Як знайти установу, де УЗД роблять безкоштовно

Якщо пацієнт не знає, чи роблять у найближчій медустанові УЗД безкоштовно, то він може скористатися дашбордом «Електронна карта місць надання послуг медичної допомоги». Для цього необхідно зайти сюди та у фільтрах вибрати населений пункт, потім «Код послуги направлені» та ввести назву або код з отриманого від лікаря направлення.

На екрані з’являться адреси медичних закладів, де можна пройти УЗД, маючи на руках направлення.

Перед тим, як йти на процедуру, необхідно зателефонувати до медустанови та уточнити час роботи спеціаліста, а також чи є черга на процедуру та записатися на обстеження.

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