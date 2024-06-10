Як мешканцю Дніпра порахувати суму відпускних у 2024 році: інструкція

Сума відпускних виплат розраховується виходячи із середньоденної зарплати за останні 12 місяців перед тим, як людина йде у відпустку.

Журналісти dnepr.info дізналися, як правильно розрахувати суму відпускних у 2024 році.

Як порахувати середньоденну зарплату

Кожен день відпустки оплачується згідно із середньоденною зарплатою людини за останній рік розрахункового періоду. Тобто якщо людина брала минулу відпустку у травні, то розрахунковим періодом для визначення суми вважається зарплата з травня минулого року до квітня цього року.

Якщо ж людина пропрацювала менше року, то для розрахунку беруться лише повні місяці роботи, починаючи з першого робочого дня. Тобто, якщо співробітник почав працювати 11 березня, то до розрахунку включаються всі дні цього місяця. Місяць у який починається відпустка до розрахунку не береться.

Далі для отримання суми середньоденної зарплати необхідно суму виплат за розрахунковий період поділити на 365 або 366 днів (залежно від року високосний чи ні).

Приклад розрахунку відпускних

Наприклад, якщо людина за рік заробила 300 тис грн, то її середньоденна зарплата становить майже 820 грн. Далі, останню суму необхідно помножити на кількість днів відпустки, припустимо, їх буде 5. Усього, за 5 днів відпустки вона отримає майже 4,1 тис грн. Ці гроші мають виплачуватись перед відпусткою. До уваги при цьому беруться календарні, а не робочі дні.

Скільки днів може бути відпустка

Відповідно до Закону України, всі офіційно працевлаштовані працівники мають право на 24 календарні дні щорічної відпустки. А право піти на короткий відпочинок працівник отримує за півроку після офіційного оформлення до штату.

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