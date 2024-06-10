Як мешканцю Дніпра побувати у Луврі та інших світових музеях не виходячи з дому: що для цього потрібно

Почалися шкільні канікули і багато батьків зайняті питанням: куди подіти дитину, як її зайняти та «відірвати» від телефону чи комп'ютера або хоча б щоб за планшетом дитина проводила час із користю.

Для допомоги батькам журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 світових музеїв, в яких можна побувати онлайн, без подорожей, перельотів та оплати квитків.

Лувр

Один із найпопулярніших музеїв світу – Лувр, знаходиться у столиці Франції Парижі. Знаходиться він у старовинному королівському палаці. Лувр вважається одним із найстаріших музеїв світу – його відкрили у 1793 році, а у його колекції зберігаються роботи майстрів з Європи, Близького Сходу, Єгипту, Греції, Америки, Африки.

Тут представлені як картини, а й графічне мистецтво, скульптури тощо. Найвідоміша скульптура музею – Венера Мілоська, а найзнаменитіша картина – «Джоконда» Леонардо да Вінчі. Побувати в Луврі можна натиснувши тут.

Британський музей

Другий за відвідуваністю музей у всьому світі знаходиться у Великій Британії. Він був заснований у 1753 році. Гроші на покупку будівлі, в якій сьогодні розташований музей, британський парламент зібрав за допомогою лотереї, а коли зібрали то не тільки купили «дім», а й частину – витратили на придбання експонатів.

Музей був створений на основі трьох колекцій – британського лікаря та натураліста Ганса Слоана, графа Роберта Ґарлея та антиквара Роберта Коттона. В експозиції музею книги, античні реліквії, ювелірні прикраси, книги, картини, скульптури, статуетки. Побувати в музеї можна тут.

Прадо

Музей Прадо розташований у столиці Іспанії Мадриді. Він налічує понад 30 тис. експонатів і третина з них доступна для перегляду інтернет-користувачам. У музеї зберігаються збори картин Босха, Веласкеса, Гойї, Ель Греко, які вважаються найдорожчими художниками у світі.

Також є роботи Рафаеля, полотна Караваджо, Тіціана. Є в музеї та понад 220 класичних скульптур з Італії, керамічні твори.

Музей Ван Гога

Музей Вінсента Ван Гога розташований в Амстердамі. Але завдяки сучасним технологіям, побачити понад 1,8 тис плакатів, книг та малюнків, які створив художник можна онлайн. Музей відносно молодий, він був відкритий у 1973 році. Тут зберігається найбільша колекція картин та малюнків цього художника.

Музей історії мистецтв

Музей історії мистецтв або його ще називають Художньо-історичний музей знаходиться у Відні. Австрійський музей було відкрито у 1891 році і було створено на основі колекції родини Габсбургів.

Тут представлено мистецтво Франції, Англії, Італії – це Рафаель, Тіціан, Караваджо, роботи художників із Голландії. Подивитися картини можна тут

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