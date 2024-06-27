Як мешканцю Дніпра отримати субсидію, маючи борги за комуналку: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізналися, як можна отримувати субсидію, якщо є борги щодо оплати послуг ЖКГ.
Якщо споживач послуг не отримував субсидію та накопичив борги, то він все ж таки може отримувати допомогу на оплату комуналки від держави. Головна умова – поступово сплачувати борги. Для цього із постачальником послуг необхідно укласти договір про реструктуризацію боргу.
Якщо споживач не пропускатиме платежів за договором про реструктуризацію і не накопичуватиме нових боргів – то субсидію йому виплачуватимуть.
Як зазначили у ПФУ, борги за комунальні послуги можна реструктурувати на строк до 60 місяців. Усе залежить від суми заборгованості, доходів боржника.
Щоб оформити субсидію споживачеві, необхідно заповнити заяву – зробити це можна в сервісному центрі ПФУ, на порталі Пенсійного фонду, через портал «Дія». У заяві необхідно вказати адресу проживання, тип субсидії, відомості про кількість членів сім’ї та кількість осіб, які проживають у домогосподарстві.
А також слід вказати розрахунковий рахунок у форматі IBAN – з цього приводу зараховуватиметься субсидія у разі її призначення. Якщо заява заповнювалася в електронному вигляді – її необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.
Подати документи на оформлення субсидії може той, хто прописаний у домогосподарстві, орендар, якщо він винаймає житло за договором оренди, внутрішньо перемішані особи за умови надання довідки ВПО.
При призначенні субсидії враховується прибутки всіх, хто прописаний у домогосподарстві. Але під час подання заяви необхідно вказати тих, хто фактично проживає за цією адресою.
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