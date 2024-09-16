Як мешканцю Дніпра дізнатися про нарахований стаж та ЄСВ від роботодавця: інструкція 2024

Від того, чи платив роботодавець ЄСВ за співробітника, залежить не тільки виплати під час лікарняного, а й пенсійний стаж. Дізнатися, чи сплачував роботодавець соціальні внески і в якому розмірі можна самостійно.

Журналісти dnepr.info дізналися алгоритм дій для тих, хто хоче дізнатися про свій нарахований пенсійний стаж та суму сплаченого роботодавцем ЄСВ.

Де можна дізнатись суму внесків

Факт сплати єдиних соціальних внесків можна побачити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Що для цього потрібно

Щоб зайти до особистого кабінету на порталі ПФУ – необхідно пройти авторизацію. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або послуги Дія. Підпис, а також через BankID.

Як зрозуміти чи сплачені внески

У розділі «Ознаки наявності заробітної плати без сплати внесків у закритих звітних періодах» наявність позначки «Ні» означатиме, що страхові внески сплачені за всі періоди трудової діяльності працівника.

Відмітка «Так» свідчить про те, що у реєстрі є інформація про нараховану зарплату або доход застрахованої особи без сплати внесків.

Також переглянути інформацію за роками та місяцями можна в особистому кабінеті у вкладці «Мій страховий стаж», де доступна інформація про страховий стаж співробітника з 2004 року. Є кількість днів роботи з кожного місяця, за який сплачувались страхові внески.

Де ще можна перевірити оплату ЄСВ та страховий стаж

Перевірити страховий стаж можна також і через додаток «Дія». Для цього потрібно замовити в додатку довідку ОК-5 або ОК-7. Перша форма містить дані про суми заробітку особи для обчислення її пенсії, визначення стажу та сплати ЄСВ. Друга форма інформує про суми зарплат, з яких сплачувався ЄСВ, починаючи з 2011 року.

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