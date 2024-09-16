Як мешканцю Дніпра дізнатися про нарахований стаж та ЄСВ від роботодавця: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізналися алгоритм дій для тих, хто хоче дізнатися про свій нарахований пенсійний стаж та суму сплаченого роботодавцем ЄСВ.
Факт сплати єдиних соціальних внесків можна побачити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.
Щоб зайти до особистого кабінету на порталі ПФУ – необхідно пройти авторизацію. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або послуги Дія. Підпис, а також через BankID.
У розділі «Ознаки наявності заробітної плати без сплати внесків у закритих звітних періодах» наявність позначки «Ні» означатиме, що страхові внески сплачені за всі періоди трудової діяльності працівника.
Відмітка «Так» свідчить про те, що у реєстрі є інформація про нараховану зарплату або доход застрахованої особи без сплати внесків.
Також переглянути інформацію за роками та місяцями можна в особистому кабінеті у вкладці «Мій страховий стаж», де доступна інформація про страховий стаж співробітника з 2004 року. Є кількість днів роботи з кожного місяця, за який сплачувались страхові внески.
Перевірити страховий стаж можна також і через додаток «Дія». Для цього потрібно замовити в додатку довідку ОК-5 або ОК-7. Перша форма містить дані про суми заробітку особи для обчислення її пенсії, визначення стажу та сплати ЄСВ. Друга форма інформує про суми зарплат, з яких сплачувався ЄСВ, починаючи з 2011 року.
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Ирина
Автор:
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