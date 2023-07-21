Як мешканцям Дніпра зекономити на яйцях в “АТБ” майже половину вартості

Корисна порада!

Яйця – продукт, без якого не обходиться майже жодна господиня. З нього можна приготувати самостійну страву, крім того, яйця – компонент багатьох їств, без якого не обійтися.

Останнім часом ціни на цей продукт шокують. За “десяток” – 50 грн і більше.

Тому ми розповімо вам, як зекономити на яйцях в “АТБ” майже половину вартості.

У супермаркеті продаються яйця в упаковці, зазвичай по 10 штук, або поштучно – бери, скільки хочеш.

Так от, якщо брати в упаковці, то доведеться заплатити від 55 грн за “десяток”.

А якщо взяти з дому упаковку та купити яйця поштучно, то “десяток” буде коштувати всього 28,80 грн, тобто 2,88 за яйце.

Так, між яйцями є невелика відмінність: поштучно продаються 1 категорії, в упаковці – вищої. Але якщо вам треба для випічки тощо, то й 1 категорія підійде.

Зазначимо, всього є 5 категорій яєць:

відбірні яйця – В;

вищої категорії (75+гр) – 0;

першої категорії (65-74,9 г) – 1;

другої категорії (45-54,9 г) – 2;

дрібні (35-44,9 г) – М3.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі найближчим часом зміниться ціна на яйця: прогноз експерта.

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