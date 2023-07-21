Яйця – продукт, без якого не обходиться майже жодна господиня. З нього можна приготувати самостійну страву, крім того, яйця – компонент багатьох їств, без якого не обійтися.
Останнім часом ціни на цей продукт шокують. За “десяток” – 50 грн і більше.
Тому ми розповімо вам, як зекономити на яйцях в “АТБ” майже половину вартості.
У супермаркеті продаються яйця в упаковці, зазвичай по 10 штук, або поштучно – бери, скільки хочеш.
Так от, якщо брати в упаковці, то доведеться заплатити від 55 грн за “десяток”.
А якщо взяти з дому упаковку та купити яйця поштучно, то “десяток” буде коштувати всього 28,80 грн, тобто 2,88 за яйце.
Так, між яйцями є невелика відмінність: поштучно продаються 1 категорії, в упаковці – вищої. Але якщо вам треба для випічки тощо, то й 1 категорія підійде.
Зазначимо, всього є 5 категорій яєць:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі найближчим часом зміниться ціна на яйця: прогноз експерта.
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