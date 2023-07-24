Як мешканцям Дніпра оформити субсидію у кілька кліків: відеоінструкція

Днями Пенсійний фонд України запустив експериментальний проєкт, в рамках якого можна подати документи на субсидію з комунальних послуг у спрощеному варіанті та онлайн.

Як саме це зробити – читайте далі!

Зазначимо, мешканці Дніпра можуть подати на житлову субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу домогосподарства.

Отже, насамперед потрібно розібратися, які документи потрібні для субсидії.

Це:

Заява;

Декларація про доходи;

Довідка про реструктуризацію заборгованості (якщо є борг);

Договір про оренду (якщо субсидія потрібна на орендоване житло);

Паспортні дані.

Далі необхідно:

Авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП). В особистому кабінеті в меню знайти розділ “Комунікації з ПФУ”, вибрати пункт “Заява на житлову субсидію або пільгу”, натиснути “Продовжити”. У вікні вибрати “Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом”. Заповнити онлайн-форму, вказавши особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших учасників заяви та банківські реквізити. Додати скан договору про оренду, натиснувши кнопку “Додати файл” (якщо субсидія оформлюється на орендовану квартиру). Натиснути кнопку “Сформувати заяву”. Перевірити дані. Якщо треба, виправити помилки та натиснути “Підписати та відправити до ПФУ”.

Далі система перевірить вашу заяву – на коректність наданої інформації. Щоб дізнатися про призначення субсидії, необхідно зайти в розділ “Мої звернення” та вибрати опцію “Статус звернення”.

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