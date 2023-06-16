Як мешканцям Дніпра обміняти права у «Дії» та сервісному центрі: алгоритм дій та вартість послуги

В Україні перші права водія видаються терміном на два роки – вони є тимчасовими. Після цього терміну водій може їх обміняти на документ, який дійсний 30 років – це постійні права. Але їх також можна міняти при втраті, зміні прізвища та з інших причин. Зробити це можна кількома способами.

Який з них найзручніший і скільки коштуватиме заміна прав – розбиралися журналісти dnepr.info.

Варіанти обміну прав у Дніпрі 2023

Обміняти права водія в Дніпрі можна оффлайн і онлайн. У першому випадку потрібно прийти до сервісного центру МВС з паспортом, ідентифікаційним кодом і посвідченням водія, а також з медичною довідкою. Також потрібно сплатити вартість послуги – 270 грн та протягом дня водій може отримати нове посвідчення.

Обміняти права можна і не виходячи з дому через Електронний кабінет водія. Але чекати при цьому потрібно буде довше – на обробку заявки буде потрібно до 10 днів. Однак, за такого обміну за документом можна і не їхати – його може привезти кур’єр. Зробить він це протягом 5 днів після того, як права будуть готові. Вартість послуги з обміну та доставки прав обійдеться 294 грн, якщо водій захоче забрати їх самостійно в сервісному центрі – це буде коштувати ті самі 270 грн. При обміні документа – в онлайн режимі або за особистої присутності у Сервісному центрі складати повторно іспит не потрібно.

Обмін прав у «Дії» 2023

Також для обміну прав можна скористатися програмою «Дія». Послуга доступна як для водіїв, яким через два роки потрібно отримувати документи повторно, так і для тих, хто хоче обміняти права на документи нового зразка, через їх втрату, зміну прізвище або пошкоджень пластика. Видані права автоматично відображатимуться у додатку та будуть дійсними на всій території України. Для заміни документа в «Дії» потрібно в меню послуги вибрати «Заміна прав водія».

І вказати причину, а після – вказати або підтвердити місце реєстрації.

Також у програмі доступна опція вибрати цифрове або пластикове посвідчення. Але при виборі другого його копія все одно буде відображатися в додатку і вважатиметься дійсною. Також за бажанням можна обрати сервісний центр МВС (він може перебувати у будь-якому куточку країни) та підписати заяву про бажання обміняти документ. Важливо, що підтвердити намір потрібно сплативши необхідні 270 грн за заміну документа протягом 10 хвилин після подання заяви, інакше вона автоматично анулюється

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