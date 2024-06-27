Як курсує громадський транспорт у Дніпрі 27 червня

Сьогодні, 27 червня, громадський транспорт працює зі змінами.

Про це повідомляють на офіційному порталі Дніпровської міської ради.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на колії на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери відбулися зміни у роботі транспорту:

тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;

трамваї №17 призупинять рух;

трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;

трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Для можливості пересадки на інший електротранспорт введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери;

автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – без змін;

автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – за звичним маршрутом.

Також, по вул. Князя Володимира Великого проводяться ремонтні роботи мережі зливової каналізації, тож громадський транспорт курсуватиме таким чином:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Інший громадський транспорт 27 червня курсуватиме у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі з 29 червня деякі трамваї декілька днів курсуватимуть за зміненим маршрутом.

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