Як дистанційно відкрити лікарняний у Дніпрі: інструкція

Що для цього потрібно – розбиралися журналісти dnepr.info.
На період дії військового стану у Дніпрі та по всій Україні існує можливість тим, що відчуває нездужання, хто має симптоми ГРВІ, грипу чи Covid-19 відкрити лікарняний дистанційно, тобто без відвідування медичного закладу. Але такий варіант підійде лише тим, хто має декларацію з сімейним лікарем і хто знає номер телефону лікаря.
Для оформлення лікарняного потрібно зателефонувати до свого сімейного лікаря або списатися з ним у месенджері, описати симптоми та відповісти на запитання. Після такої діагностики лікар може відкрити пацієнтові лікарняний період 5 календарних днів.
У своєму рішенні лікар спирається на отримані від пацієнта відповіді про його стан, скарги та відомості його медичної книжки.
Також дистанційно лікар може виписати хворому на електронний рецепт, з яким той піде в аптеку і купить необхідні для лікування препарати. Рецепт «дійсний» у будь-якій аптеці міста.
Якщо через 5 днів пацієнтові не стало легше – він має таки прийти до сімейного лікаря для особистого огляду. Якщо ж минуло 5 днів і хворий почувається набагато краще, він не має ні температури, ні симптомів недуги – його також дистанційно випишуть і відправлять на роботу.
Норма дистанційного відкриття лікарняних листків діятиме до закінчення військового стану та ще три місяці після його скасування.
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