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Як дистанційно відкрити лікарняний у Дніпрі: інструкція

Сьогодні 17:49
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Для того, щоб «закрити» лікарняний у Дніпрі не обов'язково йти на прийом до сімейного лікаря – всі документи оформляються в електронній системі та пацієнту не потрібні стоси довідок на роботі – зміну статусу лікарняного роботодавець побачить в електронному кабінеті підприємства. Але також дистанційно можна відкрити лікарняний і перебуває на лікування в домашніх умовах 5 днів.

Новости Днепра про Як дистанційно відкрити лікарняний у Дніпрі: інструкція

Що для цього потрібно – розбиралися журналісти dnepr.info.

На період дії військового стану у Дніпрі та по всій Україні існує можливість тим, що відчуває нездужання, хто має симптоми ГРВІ, грипу чи Covid-19 відкрити лікарняний дистанційно, тобто без відвідування медичного закладу. Але такий варіант підійде лише тим, хто має декларацію з сімейним лікарем і хто знає номер телефону лікаря.

Що для цього потрібно

Для оформлення лікарняного потрібно зателефонувати до свого сімейного лікаря або списатися з ним у месенджері, описати симптоми та відповісти на запитання. Після такої діагностики лікар може відкрити пацієнтові лікарняний період 5 календарних днів.

У своєму рішенні лікар спирається на отримані від пацієнта відповіді про його стан, скарги та відомості його медичної книжки.

Як проходитиме лікування

Також дистанційно лікар може виписати хворому на електронний рецепт, з яким той піде в аптеку і купить необхідні для лікування препарати. Рецепт «дійсний» у будь-якій аптеці міста.

Коли потрібно йти до медустанови

Якщо через 5 днів пацієнтові не стало легше – він має таки прийти до сімейного лікаря для особистого огляду. Якщо ж минуло 5 днів і хворий почувається набагато краще, він не має ні температури, ні симптомів недуги – його також дистанційно випишуть і відправлять на роботу.

Норма дистанційного відкриття лікарняних листків діятиме до закінчення військового стану та ще три місяці після його скасування.

 

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Новости Днепра про Як дистанційно відкрити лікарняний у Дніпрі: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як дистанційно відкрити лікарняний у Дніпрі: інструкціяРусский

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