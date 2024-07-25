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  • Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Сьогодні 12:20
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Проспект Яворницького у Дніпрі за весь час свого існування встиг змінити кілька назв. Спочатку він був просто вулицею, де місцеві жителі пасли кіз, але згодом територія отримала проїжджу частину та бульвари для прогулянок. Минулого століття у Дніпрі розпочалося будівництво метро, ​​що значно змінило зовнішній вигляд центрального проспекту.

Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як до будівництва метро виглядали пішохідні бульвари на проспекті Яворницького.

Проспект Яворницького – центральна вулиця Дніпра. Ідея його створення була відображена ще на перших планах міста у 1790-х роках. Спочатку за планом проспект називався «Гульбище середньої вулиці», а мешканці називали дорогу просто «Велика вулиця». Розвиток проспекту йшов повільно, заважала широка балка, річка Половиця, що протікала, відсутність водопроводу та кам’яних будівель. Місцеві жителі пасли на проспекті худобу, оскільки своїм зовнішнім виглядом територія ніяк не нагадувала центральну вулицю міста.

У 1847 році були проведені роботи з укладання бруківки та озеленення вулиці. У центрі була прокладена широка дорога, посередині якої був бульвар для прогулянок. На бульварі вздовж усього проспекту росли кущі бузку. Згодом їх змінили різні дерева: тополі, клени, акації. Наприкінці XVIII століття ним був пущений трамвай.

Цей бульвар зберігся досі, але зазнав значної трансформації.

Після Другої світової війни на прогулянковій частині проспекту було висаджено різні кущі, квіти та дерева, встановлені фонтани та лавочки.

Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Згодом бульвар знову змінився. У Дніпрі вирішили продовжити будівництво лінії метро із виходами зі станцій у центрі міста. З того моменту частину бульвару закрили для прогулянок та огородили.

Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Ось так виглядала алея в районі проспекту Фабра та колишнього кінотеатру «Родина».

Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

А ось так – біля ЦУМу.

Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фото

Частина мешканців Дніпра вже й не пам’ятає, як виглядали ці пішохідні бульвари до будівництва, а частина просто не знає.

фото:А. Костюк, група «Рідний Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як до будівництва метро у Дніпрі виглядали алеї на центральному проспекті: рідкісні фотоРусский

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