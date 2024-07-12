Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі.
Ось такі будинки стояли неподалік церкви. Тепер тут їздять автомобілі, прокладено трамвайну колію, а бруківку продавали маршрутки.
Вулиця Грушевського поєднує у собі старовинні будови та більш сучасну архітектуру.
«Вік» будинку залежить від того, в якій частині вулиці він знаходиться – у верхній або ближче до центру.
Ці будівлі були зведені на початку 1900-х років, частина їх збереглася донині.
У центрі міста зводилися прибуткові будинки на 2-3 поверхи, а також комерційні будівлі. Зараз ця будівля реконструйована та виглядає більш привабливо.
Так, наприклад, виглядав будинок Катеринославського відділення державного банку. Звели його у 1890-х роках. Зараз тут теж є банківське відділення та різні офіси.
А ось так виглядали прибуткові будинки, збудовані у 1910-х роках. Цей дім було модернізовано у 1930-х роках. На будинку надбудували ще два поверхи. З того часу він майже не змінився.
Ця будівля була збудована як пансіон-притулок для дітей загиблих офіцерів у 1915 році. Тепер тут різні офіси.
А ця будівля була знесена. На її місці побудовано великий торгівельний центр зі спортивним магазином.
Спочатку ці будинки були червоного кольору, але згодом їх перефарбували. Вони є єдиними прикладами торгових рядів Верхньо-Троїцького ринку, що працювали в місті в минулому столітті. Будівлі були збудовані у 1880-х роках та функціонують донині.
фото: О. Волок
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