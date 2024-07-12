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  • Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Сьогодні 14:39
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Вулиця Грушевського, а донедавна Карла Лібкнехта – одна із найстаріших у Дніпрі. За часів Катеринослава вона називалася Казанською. Свою назву отримала на честь храму, що знаходився в районі трамвайного кола на проспекті Богдана Хмельницького. Церкву звели на початку минулого століття на гроші парафіян і знесли в 1935 році та як вважали її перешкодою для транспортної магістралі, яка розбудовувалась у той час.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі.

Ось такі будинки стояли неподалік церкви. Тепер тут їздять автомобілі, прокладено трамвайну колію, а бруківку продавали маршрутки.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Вулиця Грушевського поєднує у собі старовинні будови та більш сучасну архітектуру.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

«Вік» будинку залежить від того, в якій частині вулиці він знаходиться – у верхній або ближче до центру.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Ці будівлі були зведені на початку 1900-х років, частина їх збереглася донині.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

У центрі міста зводилися прибуткові будинки на 2-3 поверхи, а також комерційні будівлі. Зараз ця будівля реконструйована та виглядає більш привабливо.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Так, наприклад, виглядав будинок Катеринославського відділення державного банку. Звели його у 1890-х роках. Зараз тут теж є банківське відділення та різні офіси.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

А ось так виглядали прибуткові будинки, збудовані у 1910-х роках. Цей дім було модернізовано у 1930-х роках. На будинку надбудували ще два поверхи. З того часу він майже не змінився.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Ця будівля була збудована як пансіон-притулок для дітей загиблих офіцерів у 1915 році. Тепер тут  різні офіси.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

А ця будівля була знесена. На її місці побудовано великий торгівельний центр зі спортивним магазином.

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

Спочатку ці будинки були червоного кольору, але згодом їх перефарбували. Вони є єдиними прикладами торгових рядів Верхньо-Троїцького ринку, що працювали в місті в минулому столітті. Будівлі були збудовані у 1880-х роках та функціонують донині. 

Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церкви

фото: О. Волок

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Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церквиУкраїнська Новости Днепра про Як десятки років тому виглядала вулиця Грушевського у Дніпрі: будівлі ринку та рейки на місці церквиРусский

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