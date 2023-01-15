“Якби вона це побачила, то сказала: оце я “хайпонула””: ким була загибла в Дніпрі 15-річна дівчина

Вчорашня атака забрала життя 15-річної дівчини.

Пам’ятаєте вчорашні новини про загибель 15-річної дівчини в Дніпрі? Вона була однієї з перших, кого знайшли на місці влучання ракети. Стало відомо її ім’я.

Дівчинку звати Марія, або як її любили називати рідні – Маруся. Вона професійно займалася танцями та любила жартувати. Про це розповіла її сестра Аліса в своєму інстраграмі.

Сестра каже, що Маша була дитиною з почуттям гумору професійного стендап коміка. Дівчинка постійно усміхалася та намагалася розвеселити рідних.

Якби Маша побачила скільки в мене переглядів сторіс з нею, скільки донатів та ваших коментарів, вона б сказала: “Оце я хайпонула”, – написала сестра Аліса.

На жаль життя цієї життєрадісної дівчинки вчора забрала російська ракета. Як допомогти родині можна дізнатися тут.

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