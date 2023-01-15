Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Якби вона це побачила, то сказала: оце я “хайпонула””: ким була загибла в Дніпрі 15-річна дівчина

“Якби вона це побачила, то сказала: оце я “хайпонула””: ким була загибла в Дніпрі 15-річна дівчина

Сьогодні 19:27
просмотров

Вчорашня атака забрала життя 15-річної дівчини.

Новости Днепра про

Пам’ятаєте вчорашні новини про загибель 15-річної дівчини в Дніпрі? Вона була однієї з перших, кого знайшли на місці влучання ракети. Стало відомо її ім’я.

Дівчинку звати Марія, або як її любили називати рідні – Маруся. Вона професійно займалася танцями та любила жартувати. Про це розповіла її сестра Аліса в своєму інстраграмі.

Новости Днепра про

Сестра каже, що Маша була дитиною з почуттям гумору професійного стендап коміка. Дівчинка постійно усміхалася та намагалася розвеселити рідних.

Якби Маша побачила скільки в мене переглядів сторіс з нею, скільки донатів та ваших коментарів, вона б сказала: “Оце я хайпонула”, – написала сестра Аліса.

На жаль життя цієї життєрадісної дівчинки вчора забрала російська ракета. Як допомогти родині можна дізнатися тут.

Новости Днепра про

Читайте також:

 

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра розповів, скільки ще триватиме розбір завалів на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:47
    Мер Дніпра розповів, скільки ще триватиме розбір завалів на Перемозі

    У Дніпрі розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки досі триває.

    Рятувальна операція в Дніпрі триває більше доби: що відомо та що відбувається на місці трагедії зараз (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:04
    Рятувальна операція в Дніпрі триває більше доби: що відомо та що відбувається на місці трагедії зараз (ФОТО)

    Рятувальна операція на місці влучання російської ракети х-22 триває досі.

    Дружина з доньками вийшли в магазин, а батько був вдома: через удар по Дніпру загинув відомий тренер з боксу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:24
    Дружина з доньками вийшли в магазин, а батько був вдома: через удар по Дніпру загинув відомий тренер з боксу

    Через ракетний удар по Дніпру загинув заслужений тренер України з…

    Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:50
    Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

    Внаслідок вчорашнього теракту в Дніпрі загинули дві волонтерки.

    Наверх