“Я вожу людей, а не псин”: павлоградський маршрутчик відмовився вести пошукових собак

Неприємний інцидент стався з волонтерками пошукового загону “Антарєс”. Вони неодноразово брали участь у рятувальних операціях та шукали загиблих на Дніпропетровщині.
Як розповіли на сторінці загону на фейбсук, волонтерки разом із собаками хотіли поїхати додому з тренування, але водій однієї з павлоградських маршруток відмовився везти дівчат.
Він сказав, що не пустить їх з собаками, а коли одна з волонтерок все ж зайшла до салону, він зачинив двері, залишивши другу дівчину на вулиці.
Це ті самі дівчини, яки шукали загиблих у Слов’янську, Ізюмі, Запоріжжі, Дніпрі, Харківський, Донецький області та по всієї Дніпропетровщині. Які по першому зову їдуть туди, де трапилося лихо – з оцією “псюрнею” їдуть! – зазначили в Антарєсі.
Свою відмову водій аргументував тим, що возить людей, а не псин.
Сказав що не хоче нас брати і наступного разу більше однієї собаки брати не буде, бо “я вожу людей а не псин”. Слова про те, що ці собаки рятувальники і працюють на взривах, шукають полеглих воїнів ігнорував і називав мене хворою, що я ту війну взагалі не бачила”, – зазначила Карина Колісніченко, одна із волонтерок.
Волонтерки зазначили, що правил перевезення тварин не порушували, ті були в намордниках та на короткому повідку. Також за собак заплатили повну ціну за проїзд, тому водій не мав права виганяти їх з салону.
В Антарєсі зазначили, що поскаржилися на водія до міського голови Павлограда, звернувшись на гарячу лінію.
Також вони поділилися фото з пошукових операцій.
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Яна Юхименко
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