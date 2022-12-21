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  • “Я вожу людей, а не псин”: павлоградський маршрутчик відмовився вести пошукових собак

“Я вожу людей, а не псин”: павлоградський маршрутчик відмовився вести пошукових собак

Сьогодні 10:12
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У Павлограді маршрутчик на пустив в салон волонтерок разом з собаками з пошукового загону.

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Неприємний інцидент стався з волонтерками пошукового загону “Антарєс”. Вони неодноразово брали участь у рятувальних операціях та шукали загиблих на Дніпропетровщині.

Як розповіли на сторінці загону на фейбсук, волонтерки разом із собаками хотіли поїхати додому з тренування, але водій однієї з павлоградських маршруток відмовився везти дівчат.

Він сказав, що не пустить їх з собаками, а коли одна з волонтерок все ж зайшла до салону, він зачинив двері, залишивши другу дівчину на вулиці.

Це ті самі дівчини, яки шукали загиблих у Слов’янську, Ізюмі, Запоріжжі, Дніпрі, Харківський, Донецький області та по всієї Дніпропетровщині. Які по першому зову їдуть туди, де трапилося лихо – з оцією “псюрнею” їдуть! – зазначили в Антарєсі.

Свою відмову водій аргументував тим, що возить людей, а не псин.

Сказав що не хоче нас брати і наступного разу більше однієї собаки брати не буде, бо “я вожу людей а не псин”. Слова про те, що ці собаки рятувальники і працюють на взривах, шукають полеглих воїнів ігнорував і називав мене хворою, що я ту війну взагалі не бачила”, – зазначила Карина Колісніченко, одна із волонтерок.

Волонтерки зазначили, що правил перевезення тварин не порушували, ті були в намордниках та на короткому повідку. Також за собак заплатили повну ціну за проїзд, тому водій не мав права виганяти їх з салону.

В Антарєсі зазначили, що поскаржилися на водія до міського голови Павлограда, звернувшись на гарячу лінію.

Також вони поділилися фото з пошукових операцій. 

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