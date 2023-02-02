Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанців

Баскетболісти «Прометея» (Слобожанське, Дніпропетровська обл.) провели свій 13-й поєдинок у груповому раунді Єврокубка. На «Арені Рига» у Латвії клуб виграв у іспанської команди «Ховентут Бадалона» - 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).

Про це повідомила пресслужба клубу.

«Ми грали проти хорошої команди з хорошим тренером, досвідченими гравцями, які знають, що роблять. Тому в останні хвилини вони змогли повернутися в гру. Коли ти граєш проти такої команди, ти знаєш, що вона здатна на «кам бек». В кінці ми боролися і виграли матч», -прокоментував зустрічголовний тренер БК «Прометей» Ронен Гінзбург.

На 5-й хвилині перевага найкращого клубу України досягла двозначної позначки – 16:6.

«Прометей» зумів повернути собі ініціативу i лідерство в рахунку, яке перед останньою перервою склало 15 пунктів (72:57). У заключній десятихвилинці клуб зумів довести гру до переможного завершення.

Найрезультативнішим гравцем «Прометея» став Ді Джей Кеннеді – 23 очки.

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