Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанців

Про це повідомила пресслужба клубу.
«Ми грали проти хорошої команди з хорошим тренером, досвідченими гравцями, які знають, що роблять. Тому в останні хвилини вони змогли повернутися в гру. Коли ти граєш проти такої команди, ти знаєш, що вона здатна на «кам бек». В кінці ми боролися і виграли матч», -прокоментував зустрічголовний тренер БК «Прометей» Ронен Гінзбург.
На 5-й хвилині перевага найкращого клубу України досягла двозначної позначки – 16:6.
«Прометей» зумів повернути собі ініціативу i лідерство в рахунку, яке перед останньою перервою склало 15 пунктів (72:57). У заключній десятихвилинці клуб зумів довести гру до переможного завершення.
Найрезультативнішим гравцем «Прометея» став Ді Джей Кеннеді – 23 очки.
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