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Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанців

Сьогодні 18:45
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Баскетболісти «Прометея» (Слобожанське, Дніпропетровська обл.) провели свій 13-й поєдинок у груповому раунді Єврокубка. На «Арені Рига» у Латвії клуб виграв у іспанської команди «Ховентут Бадалона» - 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).

Новости Днепра про Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанців

Про це повідомила пресслужба клубу.

«Ми грали проти хорошої команди з хорошим тренером, досвідченими гравцями, які знають, що роблять. Тому в останні хвилини вони змогли повернутися в гру. Коли ти граєш проти такої команди, ти знаєш, що вона здатна на «кам бек».  В кінці ми боролися і виграли матч», -прокоментував зустрічголовний тренер БК «Прометей» Ронен Гінзбург.

На 5-й хвилині перевага найкращого клубу України досягла двозначної позначки – 16:6. 

«Прометей» зумів повернути собі ініціативу i лідерство в рахунку, яке перед останньою перервою склало 15 пунктів (72:57). У заключній десятихвилинці клуб зумів довести гру до переможного завершення.

Найрезультативнішим гравцем «Прометея» став Ді Джей Кеннеді – 23 очки. 

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Новости Днепра про Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанцівУкраїнська Новости Днепра про Взяли реванш і очолили турнірну таблицю: баскетболісти «Прометея» виграли у іспанцівРусский

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