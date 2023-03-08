Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українців

З російського полону додому повернулося 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.

7 березня в Україну з російського полону повернулося 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку.

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