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Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українців

Сьогодні 07:15
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З російського полону додому повернулося 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.

Новости Днепра про Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українців

7 березня в Україну з російського полону повернулося 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.  Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

Також повернули взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку.

Новости Днепра про Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українців

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Новости Днепра про Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українцівУкраїнська Новости Днепра про Вже вдома: з російського полону повернулося 130 українцівРусский

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