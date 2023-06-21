Вже 21 чоловік: через підрив Каховської ГЕС зростає кількість загиблих

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на вівторок, 20 червня, загинула 21 особа.

Про це повідомляє у Facebook МВС.

У Херсонській області підтопленими все ще залишаються 595 будинків.

Також через обстріли ворога зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 – люди, які допомагають ліквідувати наслідки підриву ГЕС.

“Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що спеціалісти на постійній основі відбирають проби води як технічної, так і питної води.

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