Вже 200 тисяч військових: Генштаб повідомив про втрати ворога

За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3771 (+9) од,

бойових броньованих машин – 7365 (+17) од,

артилерійських систем – 3166 (+16) од,

РСЗВ – 562 (+0) од,

засоби ППО – 318 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),

крилаті ракети – 982 (+9),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6067 (+19) од,

спеціальна техніка – 417 (+7)

Як повідомлялося, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталося 55 бойових зіткнень.

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