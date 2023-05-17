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Вже 200 тисяч військових: Генштаб повідомив про втрати ворога

Сьогодні 09:30
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За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.

Новости Днепра про Вже 200 тисяч військових: Генштаб повідомив про втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3771 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 7365 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3166 (+16) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засоби ППО – 318 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),
  • крилаті ракети – 982 (+9),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6067 (+19) од,
  • спеціальна техніка – 417 (+7)

Як повідомлялося, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталося 55 бойових зіткнень. 

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Новости Днепра про Вже 200 тисяч військових: Генштаб повідомив про втрати ворогаУкраїнська Новости Днепра про Вже 200 тисяч військових: Генштаб повідомив про втрати ворогаРусский

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