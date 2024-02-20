Визначили найкраще фото зроблене на Дніпропетровщині у 2023 році

Визначили найкраще фото історичної пам'ятки, яке зробили на Дніпропетровщині.

Завершився конкурс від “Вікісховища” під час якого обирали найкращі фото зроблені в областях України.

Найкращою світлиною Дніпропетровської області 2023 року став знімок городища біля села Башмачка, зроблений Олександром Мальоном, йдеться на сайті конкурсу.

Журі визначили світлину, як зразкове документально-довідкове фото для енциклопедії.

Городище Башмачка — пам’ятка археології національного значення. Розташоване за 3 кілометри від берега річки Дніпро, на північно-східній околиці села Башмачка колишнього Солонянського району поблизу обласного центра, на мисі лівого берега балки.

Це одне з трьох укріплень черняхівської культури залізної доби, датоване кінцем ІІІ—IV століттям. У межах укріпленої частини археологи виявили залишки заглиблених і наземних будівель, вогнищ, викладених з каменю, а за межами кам’яних стін відкрили гончарний горн.

Історики мають припущення, що поселення могло бути резиденцією місцевого князя, адже поблизу на могильнику знайшли курганне поховання “князівського” рангу, яке датують 290—390 роками.

Фото цього городища вперше представляє Дніпропетровську область, зауважили представники конкурсу.

На сьогодні у списку пам’яток Дніпропетровської області 9084 об’єктів, 1564 з яких (це 16% від загальної кількості) проілюстровано світлинами у Вікісховищі. 2023 року 23 учасники завантажили 1017 фотографій 166 пам’яток регіону (фото 8 з яких проілюстровано вперше). За весь час фото культурної спадщини Дніпропетровської області подавало 283 конкурсантів, – йдеться у повідомленні.

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