Витяг гранату, яка не розірвалася: військовий хірург із Дніпра провів унікальну операцію

Хірурги провели унікальну операцію та врятували бійця, у тілі якого застрягла граната, яка не розірвалася

Про це повідомили на сторінці Військово-медичного центру східного регіону.

За словами медиків, військові лікарі провели унікальну операцію. Їм вдалося витягнути із грудної клітини бійця гранату ВОГ, яка не розірвалася.

Операцію проводив досвідчений хірург генерал-майор Андрій Верба. У медичному центрі зазначили, що він із Дніпра.

Процедуру проводили без електрокоагуляції, бо боєприпас міг здетонувати у будь-який момент. Лікарів страхували сапери, які були поруч увесь час. Проте операція пройшла успішно і гранату прибрали з тіла бійця. Наразі військовий почувається добре та проходить реабілітацію.

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