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Вистрелив п’ять разів: у Дніпрі чоловік вбив дружину

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі на вулиці Універсальній чоловік стріляв у свою дружину.

Новости Днепра про Вистрелив п'ять разів: у Дніпрі чоловік вбив дружину

Вчора, 15 травня, на вулиці Універсальній було чутно постріли. Виявилося, що чоловік вбив свою дружину. Він більше п’яти разів вистрілив у неї, а після викликав поліцію.

Від отриманих вогнепальних поранень жінка загинула на місці. 

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Джерело: “Дніпро Оперативний”

Новости Днепра про Вистрелив п'ять разів: у Дніпрі чоловік вбив дружинуУкраїнська Новости Днепра про Вистрелив п'ять разів: у Дніпрі чоловік вбив дружинуРусский

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