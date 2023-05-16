Вистрелив п’ять разів: у Дніпрі чоловік вбив дружину

Вчора, 15 травня, на вулиці Універсальній було чутно постріли. Виявилося, що чоловік вбив свою дружину. Він більше п’яти разів вистрілив у неї, а після викликав поліцію.
Від отриманих вогнепальних поранень жінка загинула на місці.
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Джерело: “Дніпро Оперативний”Надежда Захарченко
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