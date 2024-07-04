Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

Після Другої світової війни у ​​Дніпрі все масово реконструювалося та відновлювалося. Парк Глоби не став винятком. Під час боїв за місто він дуже постраждав. Перше, що зробили у парку – відновили дитячу залізницю, а потім розпочали відновлення та встановлення інших атракціонів та гойдалок для дітей.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав парк у середині 1930-х років і для чого там потрібна була парашутна вежа.

У рамках реконструкції парку неподалік сучасного пам’ятника козаку Лазарю Глоби та центральних сходів було встановлено парашутну вежу. У парку вона була до Другої світової війни. Орієнтовне її місцезнаходження – височина за пам’ятником козаку Лазарю Глоби. Атракціон парашутна вежа був своєрідною перевіркою на сміливість – потрібно було стрибнути вниз з висоти понад 30 метрів, а потім повільно на парашуті приземлитися на землю.

«Стрибав із неї влітку 1958 року. Це були незабутні відчуття. Але повторити ніколи не хотілося. Для того, щоб потрапити на вишку, потрібно було подолати велику кількість сходів, як піднятися на 3-4 поверх у будинку», – згадує житель Дніпра Анатолій Твердохліб.

У 1980-х років вишку прибрали.

«У дитинстві, коли ми з сім’єю ходили гуляти до парку, я завжди із захопленням і захопленням дивилася, як люди стрибали з парашутної вежі. Тоді в моїх очах вони були просто герої», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Керенцева.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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