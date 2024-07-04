Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

Сьогодні 12:38
просмотров

Після Другої світової війни у ​​Дніпрі все масово реконструювалося та відновлювалося. Парк Глоби не став винятком. Під час боїв за місто він дуже постраждав. Перше, що зробили у парку – відновили дитячу залізницю, а потім розпочали відновлення та встановлення інших атракціонів та гойдалок для дітей.

Новости Днепра про Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав парк у середині 1930-х років і для чого там потрібна була парашутна вежа.

У рамках реконструкції парку неподалік сучасного пам’ятника козаку Лазарю Глоби та центральних сходів було встановлено парашутну вежу. У парку вона була до Другої світової війни. Орієнтовне її місцезнаходження – височина за пам’ятником козаку Лазарю Глоби. Атракціон парашутна вежа був своєрідною перевіркою на сміливість – потрібно було стрибнути вниз з висоти понад 30 метрів, а потім повільно на парашуті приземлитися на землю.

«Стрибав із неї влітку 1958 року. Це були незабутні відчуття. Але повторити ніколи не хотілося. Для того, щоб потрапити на вишку, потрібно було подолати велику кількість сходів, як піднятися на 3-4 поверх у будинку», – згадує житель Дніпра Анатолій Твердохліб.

Новости Днепра про Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

У 1980-х років вишку прибрали.

Новости Днепра про Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

«У дитинстві, коли ми з сім’єю ходили гуляти до парку, я завжди із захопленням і захопленням дивилася, як люди стрибали з парашутної вежі. Тоді в моїх очах вони були просто герої», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Керенцева.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

 

Читайте також:

 

Новости Днепра про Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у ДніпріРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не…

    Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

    У Дніпрі після атак ворога постраждала та втекла велика кількість…

    У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:48
    У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липня

    У Дніпрі вже працює ТРК “Аполло”, який зазнав руйнувань вчора,…

    У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)

    Паркомат в центрі Дніпра неконтрольовано друкував чеки.

    Наверх