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Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя

Сьогодні 14:19
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У міста Марганець 8-річний хлопчик, граючись на вулиці, отримав серйозні опіки.

Новости Днепра про Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя

У Марганці Нікопольського району 8-річна дитина отримала серйозні опіки обличчя. Повідомлення про це надійшло до Нікопольської станції екстреної медичної допомоги. 

Про це пише завідувачка Нікопольської СЕМД Валентина Марченко на своїй сторінці у Facebook. 

На виклик негайно виїхала бригада ЕМД підстанції м. Марганець в складі фельдшерів Суховільської Дарії Геннадіївни і Цимбал Анастасії Сергіївни та водія Поставця Едуарда Олександровича. На місці події хлопчик з обпеченою половиною обличчя. Опіки досить глибокі – 2-3 ступеню, – пише медикиня.

З’ясувалося, що опіки дитина отримала граючись на вулиці з іншими дітьми. Там хтось із друзів знайшов пляшку з невідомою рідиною з різким запахом. Аби дізнатися, що це, хлопчик запалив сірник та кинув його в пляшку. Їдкий стовп полум’я одразу ж обсмалив дитині обличчя. 

Медики надали першу медичну допомогу дитині: знеболили, наклали на місця опіків протиопікову серветку. Згодом хлопчика було госпіталізовано. Після проведення обробки опікової поверхні, йому розпочали інфузійну терапію та направили до Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні.  

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Новости Днепра про Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчяУкраїнська Новости Днепра про Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчяРусский

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