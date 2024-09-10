Вирішив дослідити, що в пляшці: на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик отримав глибокі опіки обличчя

У Марганці Нікопольського району 8-річна дитина отримала серйозні опіки обличчя. Повідомлення про це надійшло до Нікопольської станції екстреної медичної допомоги.
Про це пише завідувачка Нікопольської СЕМД Валентина Марченко на своїй сторінці у Facebook.
На виклик негайно виїхала бригада ЕМД підстанції м. Марганець в складі фельдшерів Суховільської Дарії Геннадіївни і Цимбал Анастасії Сергіївни та водія Поставця Едуарда Олександровича. На місці події хлопчик з обпеченою половиною обличчя. Опіки досить глибокі – 2-3 ступеню, – пише медикиня.
З’ясувалося, що опіки дитина отримала граючись на вулиці з іншими дітьми. Там хтось із друзів знайшов пляшку з невідомою рідиною з різким запахом. Аби дізнатися, що це, хлопчик запалив сірник та кинув його в пляшку. Їдкий стовп полум’я одразу ж обсмалив дитині обличчя.
Медики надали першу медичну допомогу дитині: знеболили, наклали на місця опіків протиопікову серветку. Згодом хлопчика було госпіталізовано. Після проведення обробки опікової поверхні, йому розпочали інфузійну терапію та направили до Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні.
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