Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вирішили відпочити: у Дніпрі патрульні затримали неповнолітніх порушників комендантської години

Вирішили відпочити: у Дніпрі патрульні затримали неповнолітніх порушників комендантської години

Сьогодні 18:41
просмотров

Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Магдебурського права патрульні виявили неповнолітніх порушників комендантської години.

Новости Днепра про Вирішили відпочити: у Дніпрі патрульні затримали неповнолітніх порушників комендантської години

Двоє хлопців 16 та 17 років стояли біля відчиненого автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Юнаки пояснили правоохоронцям, що приїхали до Дніпра з Павлограда без дозволу батьків разом з повнолітнім товаришем, щоб відпочити. Утім, за їхніми словами, той пішов у невідомому напрямку і не повернувся.

Патрульні зв’язалися з батьками неповнолітніх і повідомили їм про те, де перебувають їхні діти серед ночі. Правоохоронці передали підлітків співробітникам ювенальної превенції.

Читайте також:

Новости Днепра про Вирішили відпочити: у Дніпрі патрульні затримали неповнолітніх порушників комендантської годиниУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі “АрселорМіттал” відновив видобуток руди після 3 місяців простою
    Сьогодні 16:48
    У Кривому Розі “АрселорМіттал” відновив видобуток руди після 3 місяців простою

    Роботу металургійного відділу вдалося запустити раніше, чим планувалося.

    На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:47
    На Дніпропетровщині корова впала до льоху: її діставали рятувальники

    19 жовтня до Служби порятунку «101» звернулися мешканці селища Михайлівка…

    Екснардепу, який хотів “підкупити” мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    Екснардепу, який хотів “підкупити” мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру

    Колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався" підкупити" мера Дніпра за…

    На Дніпропетровщині мотоцикліст врізався у велосипедиста: обидва чоловіка загинули
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:59
    На Дніпропетровщині мотоцикліст врізався у велосипедиста: обидва чоловіка загинули

    В Апостолово сталася смертельна аварія.

    Наверх