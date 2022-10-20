Вирішили відпочити: у Дніпрі патрульні затримали неповнолітніх порушників комендантської години

Двоє хлопців 16 та 17 років стояли біля відчиненого автомобіля.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Юнаки пояснили правоохоронцям, що приїхали до Дніпра з Павлограда без дозволу батьків разом з повнолітнім товаришем, щоб відпочити. Утім, за їхніми словами, той пішов у невідомому напрямку і не повернувся.
Патрульні зв’язалися з батьками неповнолітніх і повідомили їм про те, де перебувають їхні діти серед ночі. Правоохоронці передали підлітків співробітникам ювенальної превенції.
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