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  • Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

Сьогодні 15:33
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У Дніпрі врятували спортсмена, який ледь не загинув на Донбасі.

Новости Днепра про Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

Про це розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

21-річний Станіслав все своє коротке життя присвятив спорту. Уже в 18 років він завоював звання чемпіона світу серед юніорів по кікбоксингу. Встиг закінчити університет, отримавши економічну та юридичну освіту. 

Втім, в кінці лютого 2022 року він поклав медалі та дипломи на полицю та відправився на Донбас. На жаль, під час одного із виїздів, автівка Станіслава, у якій він їхав з побратимами, натрапила на міну. Внаслідок вибуху машину розірвало на шматочки. 

Станіслав був єдиним хто вижив. Хлопець з відірваною кінцівкою та вирваними шматками плоті на спині виповз з палаючої машини і знепритомнів. 

Коли хлопця знайшли він був у комі, тому його негайно відправили до Дніпра. Лікарі зробили все можливе, щоб він не помер.

Позаду реанімація, велика кількість операцій, але вижив, ставши символом великої людської любові та жаги до життя. Жалість його не зігріває.
Він готовий до щасливого життя. Усміхнений, покидає Дніпро та лікарню, – написав лікар.
 

Новости Днепра про Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

Новости Днепра про Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

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Новости Днепра про Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на ДонбасіУкраїнська

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