“Виплата 9500 грн від Дії для всіх українців”: у мережі поширюють новий фейк

Будьте уважні!

У мережі поширюють інформацію про те, що нібито кожен українець може отримати від “Дії” 9500 гривень.

Проте є нюанс – це чергова шахрайська схема.

По-перше, сторінка, на якій розмістили таку інформацію підписана як DIA (коректна офіційна назва порталу державних послуг «Дія»). Хоча слід зазначити, що аферисти підробили шрифти справжньої “Дії” та ще додали промовистий заклик “Переходь та отримай!” По-друге, якщо ви все ж таки “клюнули” на цю аферу, то у вас просять пароль, чого офіційні установи не повинні робити.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Якщо побачите у соцмережах подібний допис, то ні в якому разі не переходьте за жодними посиланнями.

Закликаємо всіх бути уважними, критично ставитися до будь-якої інформації, аналізувати. Ніколи та нікому, а особливо в інтернеті, не повідомляйте свої особисті дані, дані по картках (пін-коди, CVV, секретні питання). Орієнтуйтеся тільки на інформацію з офіційних каналів комунікації, – зазначили фахівці.

Додамо: безкоштовний сир буває тільки в мишоловці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це.

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