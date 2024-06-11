Виніс на руках: у Кривому Розі чоловік врятував лебедя перед поїздкою на фронт

У Кривому Розі лебідь невідомим чином опинився у Ганнівському кар'єрі.

Про це розповіли СВОЇ у Telegram-каналі.

Гірничий Сергій Котлубай помітив бідного птаха, який не міг вибратися з кар’єру. Колега Сергія намагався підгодувати лебедя, аби заохочити його самостійно вибратися, однак спроби були марні.

Тоді Сергій взяв птаха на руки та самостійно намагався винести, під час цього лебідь боявся та шипів, однак операція по його врятуванню закінчилася успіхом – чоловік виніс птаха на ставок.

У публікації повідомили, що лебідь почуває себе добре та наразі оселився у водойомі на зупинці “Пляжна”.

А сам гірничий сприйняв спасіння птаха за гарний знак перед поїздкою на фронт.

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