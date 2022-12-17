Вимикайте все: у Дніпрі сильно скаче напруга

Більшість будинків в Дніпрі уже зі світлом після вчорашнього блекауту, але за словами дніпрян, вмикати електроприлади поки що не варто. Дуже скаче напруга в мережі. Показники коливаються від 160 до 250 Вт.
Зазначимо, перепади напруги в діапазоні 198-242 – норма, і на роботу більшості сучасних приладів це не впливає. А ось показники нижче 180 або вище 250 – шкодять техніці. Тому якщо у вас мерехтять лампочки – краще по можливості витягнути все з розеток.
За словами ДТЕК Дніпровські електромережі, сьогодні у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені відключення світла.
Нагадаємо, вчора росіяни знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. На деякий час вся Дніпропетровська область була без світла.
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