Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вимикайте все: у Дніпрі сильно скаче напруга

Сьогодні 09:56
просмотров

У Дніпрі сильно скаче напруга.

Новости Днепра про Вимикайте все: у Дніпрі сильно скаче напруга

Більшість будинків в Дніпрі уже зі світлом після вчорашнього блекауту, але за словами дніпрян, вмикати електроприлади поки що не варто. Дуже скаче напруга в мережі. Показники коливаються від 160 до 250 Вт.

Зазначимо, перепади напруги в діапазоні 198-242 – норма, і на роботу більшості сучасних приладів це не впливає. А ось показники нижче 180 або вище 250 – шкодять техніці. Тому якщо у вас мерехтять лампочки – краще по можливості витягнути все з розеток. 

За словами ДТЕК Дніпровські електромережі, сьогодні у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Нагадаємо, вчора росіяни знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. На деякий час вся Дніпропетровська область була без світла.

Читайте також:

Новости Днепра про Вимикайте все: у Дніпрі сильно скаче напругаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі відкрили 15 мініскульптуру
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі відкрили 15 мініскульптуру

    У п'ятницю, 16 грудня, на перетині вулиць Магдебурзького права та…

    “В’язальний батальйон” утеплює бійців ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    “В’язальний батальйон” утеплює бійців ЗСУ

    Два місяці тому "В'язальний батальйон" взявся за роботу аби утеплити…

    Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

    Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ракетного удару, який завдала Російська Федерація…

    Дніпропетровська область повністю знеструмлена – Резніченко
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    Дніпропетровська область повністю знеструмлена – Резніченко

    Через сьогоднішні удари Дніпропетровська область повністю знеструмлена.

    Наверх