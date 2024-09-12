Вимагав 20 тис грн за службу в тилу: на Дніпропетровщині підозрюють члена ВЛК

У Дніпропетровській області військовий медслужби вимагав від військового хабар у 20 тисяч гривень.

За даними слідства, старший лейтенант медичної служби вимагав 20 000 грн у військовослужбовця за визнання останнього придатним для військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах. При цьому, підозрюваний наголосив на тому, що у разі відмови надати йому гроші, бійця буде визнано придатним до проходження військової служби.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Члена ВЛК затримали під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за вимагання та отримання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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