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Вилучили боєприпаси та наркотики: у Кривому Розі затримали збувача зброї

Сьогодні 12:36
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У Криворізькому районі правоохоронці затримали чоловіка, який збував зброю та наркотики.

Новости Днепра про Вилучили боєприпаси та наркотики: у Кривому Розі затримали збувача зброї

Про це доповіли у пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що 9 червня на одній з вулиць Криворізького району співробітники поліції затримали 52-річного чоловіка під час того, як він продавав боєприпаси.

Того ж дня правоохоронці провели обшук у будинку за місцем проживання правопорушника та вилучили протитанкові гранати, міни, РПГ, запал УЗРГМ, близько 300 патронів, а також медичні шприци та канабіс. Все вилучене відправили на експертизу.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей в ЄРДР за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Слідство триває, – зазначили в публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі спіймали браконьєра, який наловив риби на суму більше 200 тисяч гривень.

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Новости Днепра про Вилучили боєприпаси та наркотики: у Кривому Розі затримали збувача зброїУкраїнська

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