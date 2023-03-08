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  • Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі на вулиці Калиновій горіла квартира на 9 поверсі, чоловікові всередині дивом вдалося врятуватися.

Новости Днепра про Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

8 березня близько 17:30 спалахнула квартира в багатоповерхівці по вул. Калиновій. Рятувальники, що прибули на місце, побачили, як з вікна палаючої квартири виліз чоловік і почав перелазити на сусідній балкон. На щастя, він утримався і дістався до балкону цілим і неушкодженим.

З’ясувалося, що горів коридор трикімнатної квартири, вогонь дістався кухні. Внаслідок пожежі було пошкоджено речі та внутрішнє облицювання стін коридору та кухні. Загальна площа пожежі – 15 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

Новости Днепра про Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

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Новости Днепра про Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватисяУкраїнська Новости Днепра про Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватисяРусский

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