Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

У Дніпрі на вулиці Калиновій горіла квартира на 9 поверсі, чоловікові всередині дивом вдалося врятуватися.

8 березня близько 17:30 спалахнула квартира в багатоповерхівці по вул. Калиновій. Рятувальники, що прибули на місце, побачили, як з вікна палаючої квартири виліз чоловік і почав перелазити на сусідній балкон. На щастя, він утримався і дістався до балкону цілим і неушкодженим.

З’ясувалося, що горів коридор трикімнатної квартири, вогонь дістався кухні. Внаслідок пожежі було пошкоджено речі та внутрішнє облицювання стін коридору та кухні. Загальна площа пожежі – 15 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.

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