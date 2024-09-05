Виліз на підвіконня: у Дніпрі на Перемозі діти вигадали небезпечну розвагу

У Дніпрі місцеві стали свідками смертельно небезпечної розваги дітей: в одній з квартир на підвіконня виліз хлопчик, віком приблизно до 10 років. Окрім цього, через відкрите вікно з невідомої причини він намагався вийти назовні.
Момент зафіксували на відео та оприлюднили у місцевих Telegram- та Facebook-спільнотах.
За словами свідків, інцидент стався в одному з будинків на ж/м Перемога. На якому саме поверху це відбулося – невідомо, однак на опублікованому відео можна помітити, що він не нижче за третій.
Став очевидцем інший хлопчик, ймовірно, молодший брат, який знаходився поруч.
На щастя, все закінчилося без надзвичайних ситуацій – тільки-но ступивши на зовнішнє підвіконня, хлопець повернувся назад у квартиру та закрив вікно, перед цим чомусь подивившись униз. Здається, нібито він щось перевіряв.
Незважаючи на хороший кінець, зауважимо, що подібні дії могли б призвести до непоправних наслідків.
Нагадаємо, цього літа у місті відбулося декілька нещасних випадків, коли маленькі діти випали з вікна. Найчастіша причина – необачність батьків. Зокрема минулого місяця у Дніпрі півторарічний хлопчик випав з вікна шостого поверху. Час від часу правоохоронці нагадують правила, які допоможуть убезпечити дітей від таких випадків:
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