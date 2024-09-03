Викрили ділків, які організували схему вивозу “ухилянтів” з Дніпропетровської області до Молдови

Служба безпеки нейтралізувала нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку організаторами якої були жителі Дніпропетровської області.

Маршрут нелегального “трафіку” пролягав з території Одеської області на територію Молдови. Клієнтів знаходили через телеграм-канали, після чого пропонували їм “квитки на втечу”. Ціна одного варіювалася від 6 до 12 тисяч доларів, прайс залежав від терміновості виїзду. Для конспірації клієнти мали “розраховуватися за послуги” через криптогаманець або через так звані «закладки».

Заплативши гроші, чоловіки їхали до Одеси, де їх зустрічав провідник. Ним був житель Одеси, який добре знав місцевість. Клієнтів спочатку підвозили до кордону з Молдовою, а потім проводили їх степовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали “на гарячому” двох фігурантів разом з ухилянтами під час спроби оминути пункт пропуску. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також встановлено особу організатора “схеми”, який наразі переховується на території Республіки Молдова. Щодо нього тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

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