Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловіка

Про це повідомляє прокуратура Литви.
“Чоловік є мешканцем Каунаса, має десять судимостей. Торік у жовтні він зв’язався з людиною, яка допомагає українським волонтерам, і пообіцяв купити та доставити в Україну 49 вантажних шин за 18 000 євро, зібраних волонтерами”, – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що за благодійні гроші чоловік купив автомобіль BMW вартістю 13 000 євро. За версією прокуратури, в ході слідства більшість викрадених грошей було повернуто українському благодійному фонду. Литовський суд засудив чоловіка до двох років та трьох місяців позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
У вівторок, 16 травня, деяким мешканцям Дніпра відключать світло. Усе…
5 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, загинув…
15-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу…
Сьогодні є поранені люди. Троє дорослих і дитина. Дівчинка 2009…