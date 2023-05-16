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  • Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловіка

Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловіка

Сьогодні 07:15
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Литовський суд засудив до двох років і трьох місяців позбавлення волі чоловіка, який викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні. Він використав їх для покупки автомобіля.

Новости Днепра про Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловіка

Про це повідомляє прокуратура Литви.

“Чоловік є мешканцем Каунаса, має десять судимостей. Торік у жовтні він зв’язався з людиною, яка допомагає українським волонтерам, і пообіцяв купити та доставити в Україну 49 вантажних шин за 18 000 євро, зібраних волонтерами”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що за благодійні гроші чоловік купив автомобіль BMW вартістю 13 000 євро. За версією прокуратури, в ході слідства більшість викрадених грошей було повернуто українському благодійному фонду. Литовський суд засудив чоловіка до двох років та трьох місяців позбавлення волі.

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Новости Днепра про Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловікаРусский

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