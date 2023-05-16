Викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні: у Литві засудили чоловіка

Литовський суд засудив до двох років і трьох місяців позбавлення волі чоловіка, який викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні. Він використав їх для покупки автомобіля.

Про це повідомляє прокуратура Литви.

“Чоловік є мешканцем Каунаса, має десять судимостей. Торік у жовтні він зв’язався з людиною, яка допомагає українським волонтерам, і пообіцяв купити та доставити в Україну 49 вантажних шин за 18 000 євро, зібраних волонтерами”, – йдеться у повідомленні. У прокуратурі повідомили, що за благодійні гроші чоловік купив автомобіль BMW вартістю 13 000 євро. За версією прокуратури, в ході слідства більшість викрадених грошей було повернуто українському благодійному фонду. Литовський суд засудив чоловіка до двох років та трьох місяців позбавлення волі.

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