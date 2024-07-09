Викрадали телефони з моргу: у Дніпрі викрили цинічних шахраїв, які крали гроші в полеглих військових

У Дніпрі викрили цинічних аферистів, які наживалися на загиблих військових.

СБУ і Нацполіція затримали у Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ.

Правоохоронці з’ясували, що банда цинічних злочинців забирали телефони полеглих військових, тіла яких привозили до обласного бюро судмедекспертизи. Поки проводилися необхідні процедури, шахраї отримували доступ до банківських рахунків загиблих та знімали чужі заощадження.

Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу. Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу.

Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переказували гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім інкасували їх у найближчих банкоматах.

Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Аферистам вдалося “заробити” майже 1,5 млн грн.

До схеми були залучені п’ять людей. Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який “зламував” банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

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