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  • Використовують газ та водомет: у Тбілісі поліція розганяє учасників акцій протесту

Використовують газ та водомет: у Тбілісі поліція розганяє учасників акцій протесту

Сьогодні 20:30
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У Грузії сьогодні, 7 березня, відбуваються масові мирні протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про "іноагентів". Поліція почала розганяти учасників акції.

Новости Днепра про Використовують газ та водомет: у Тбілісі поліція розганяє учасників акцій протесту

Про це повідомляє “Грузия Online“.

За інформацією видання, спецназ намагається розігнати учасників протестів, які зібралися під грузинським парламентом. Для цього вони використовують сльозогінний газ та водомет. До таких заходів правоохоронці вдалися після того, як протестувальники відкинули їхнє прохання розійтися.

“Під час акції будь-яке порушення закону негайно припинятиметься поліцією в рамках закону. У разі, якщо присутні не підкоряться законним вимогам поліцейських і чинитимуть опір правоохоронцям, поліція застосує передбачену законом пропорційну силу, у тому числі спеціальні засоби”, – сказано у повідомленні відомства.

У мережі вже з’явилася інформація про те, що між поліцією та протестувальниками почалися зіткнення.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Грузії представили законопроект про “іноагентів”, який фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус “агентів іноземного впливу”.

Сьогодні, 7 березня, під час засідання грузинського парламенту депутати підтримали таку ініціативу у першому читанні.

У США вже відреагували на такі ініціативи у Грузії. Там назвали сьогоднішній день “чорним для грузинської демократії”.

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Новости Днепра про Використовують газ та водомет: у Тбілісі поліція розганяє учасників акцій протестуУкраїнська Новости Днепра про Використовують газ та водомет: у Тбілісі поліція розганяє учасників акцій протестуРусский

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