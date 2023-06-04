Використані станки для гоління та ліки з 80-х: волонтерка із Дніпра шокувала знахідками в гумдопомозі

До України йде багато гуманітарної допомоги від іноземців, що хочуть допомогти людям, постраждалим від війни. В основному це багажі від крупних благодійних фондів, проте багато хто надсилає посилки, які збирали пересічні громадяни у своєму місті чи селищі. Часто вміст такої гумдопомоги неприємно дивує.
Волонтерка із Дніпра Наталя Шуліка поділилася деякими шокуючими знахідками в ящиках гумдопомоги з Європи.
Перед тим, як потрапити до людей, речі сортуються та перебираються. Волонтерам доводиться розгрібати купу одягу, предметів гігієни, ліків та іншого. За словами Наталі, нещодавно до них завітала новенька дівчина, щоб допомогти в роботі.
Сьогодні до нас на склад прийшла нова дівчина, щоб допомогти нам розбирати посилки. Вона не очікувала, що гуманітарна допомога з європейських країн може виглядати так, – розповідає Наталя.
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