Вийшов з дому та зник: у Нікополі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого 6-річного хлопчика

За словами матері, поки вона відволіклась, син вийшов з дому та зник. Жінка намагалася знайти його, проте не змогла.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
До пошуків хлопчика негайно долучилися ювенальні та патрульні поліцейські. Правоохоронці перевірили вулиці, дитячі майданчики, опитали мешканців сусідніх будинків.
Активні пошуки швидко дали позитивний результат – люди повідомили, що бачили хлопчика поблизу одного з супермаркетів. Менш ніж за 15 хвилин поліцейські розшукали дитину. З нею все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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