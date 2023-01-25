Вийшов з дому та зник: у Нікополі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого 6-річного хлопчика

Учора ввечері, 24 січня, до поліції міста Нікополь звернулася 27-річна жінка та повідомила про зникнення сина.

За словами матері, поки вона відволіклась, син вийшов з дому та зник. Жінка намагалася знайти його, проте не змогла.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

До пошуків хлопчика негайно долучилися ювенальні та патрульні поліцейські. Правоохоронці перевірили вулиці, дитячі майданчики, опитали мешканців сусідніх будинків.

Активні пошуки швидко дали позитивний результат – люди повідомили, що бачили хлопчика поблизу одного з супермаркетів. Менш ніж за 15 хвилин поліцейські розшукали дитину. З нею все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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