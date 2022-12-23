Вийшов з дому і зник: у Кривому Розі розшукують 80-річного чоловіка

Поліція Кривого Рогу розшукує зниклого безвісти 80-річного Олександра Моторного.

16 грудня чоловік вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 80 років, середнього зросту, худорлявої статури, волосся сиве.

Був одягнутий у легку куртку чорного кольору та калоші.

Особливі прикмети: пересувається за допомогою палиці.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами 102, (098) 650 02 01.

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