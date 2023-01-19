Вийшли з дому та не повернулися: у Кривому Розі шукають двох хлопчиків

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
19 січня хлопці пішли з місця проживання та не повернулися до теперішнього часу.
Прикмети Ігоря: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся коротке темно-русяве хвилясте, очі карі.
Був одягнутий: куртка темно-синя, чорні спортивні штани, чорні кросівки.
Прикмети Кирила: на вигляд 12-13 років, зріст 155 см, середньої статури, волосся коротке темне, очі карі.
Був одягнутий: кофта сіра, чорні спортивні штани, чорні кросівки.
Якщо ви бачили хлопчиків або знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 096-865-39-49, 096-522-32-51, 099-618-08-48 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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