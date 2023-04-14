Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінку

Про це повідомили криворізькі правоохоронці.
У Кривому Розі та Дніпропетровській області четверту добу шукають Ганну Веремейчук, яка вийшла з дому та не повернулася.
За даними правоохоронців, востаннє її бачили 10 квітня, коли Ганна пішла зі свого помешкання і зв’язок з нею обірвався.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, середньої статури, зі світлим волоссям. Вийшла з дому в темно-синій куртці та брюках чорного кольору.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі та області шукають зниклу жінку, зв'язок з якою…
У Дніпрі шукають зниклу 16-річну дівчину.
Поліціянти просять про допомогу.
У Дніпрі зник 78-річний чоловік, який не розмовляє.