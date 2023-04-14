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  • Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінку

Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінку

Сьогодні 13:40
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У Кривому Розі зникла 41-річна жінка.

Новости Днепра про Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінку

Про це повідомили криворізькі правоохоронці. 

У Кривому Розі та Дніпропетровській області четверту добу шукають Ганну Веремейчук, яка вийшла з дому та не повернулася. 

За даними правоохоронців, востаннє її бачили 10 квітня, коли Ганна пішла зі свого помешкання і зв’язок з нею обірвався. 

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, середньої статури, зі світлим волоссям. Вийшла з дому в темно-синій куртці та брюках чорного кольору. 

Якщо Вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування безвісти зниклої жінки, прохання повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції за телефонами: (098) 650 02 01, (067) 110 16 42 або 102.
 
 

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Новости Днепра про Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Вийшла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині четверту добу шукають 41-річну жінкуРусский

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