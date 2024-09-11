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  • Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінку

Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінку

Сьогодні 11:14
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На Дніпропетровщині другий день шукають зниклу жінку.

Новости Днепра про Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінку

9 вересня 43-річна Інна Вертій вийшла з дому в Новомосковську та досі не повернулася. Наразі не відомо, де вона знаходиться. Поліція звертається до мешканців з проханням про допомогу в пошуках зниклої.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся русяве із сивиною, зібране у хвіст з білою резинкою.

Була одягнена: червона кофта з білими смужками, чорні штани та капці чорного кольору.

Всім, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Інни Вертій, прохання повідомити до Новомосковського районного відділу поліції або за телефонами: 102, (098) 242- 58- 03, (095) 907-52-03.

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Новости Днепра про Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінкуУкраїнська Новости Днепра про Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінкуРусский

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