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  • Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва

Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва

Сьогодні 13:29
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Киянка, яка загинула під час нічної атаки, виходила на балкон, щоб подивитися, як збивають дрони.

Новости Днепра про Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Кличко побував біля 24-поверхівки в Голосіївському районі, яка чи не найбільше постраждала під час чергової нічної атаки дронами. Після влучання уламку в будинку почалася пожежа, яка охопила верхні поверхи. 

Загинула 33-річна мешканка цього будинку. Кличко зазначив, що жінка під час атаки вийшла на балкон, щоб подивитися, як збиваються дрони. Тому він закликає містян бути обережними та не виходити на вулиці під час роботи ППО. 

Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. У цьому будинку поранення отримало ще чотири людини. 

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Київ вчергове був атакований дронами-камікадзе. Вибухи лунали в різних районах міста. Загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула. 11 постраждали. З них: 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 – госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи.

Новости Днепра про Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку Києва

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Новости Днепра про Вийшла на балкон дивитися, як збивають дрони: Кличко про загиблу мешканку КиєваУкраїнська

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